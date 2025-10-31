《動物森友會》3.0大更新懶人包來了！新建築、新島民、功能一次看

《集合啦！動物森友會》的粉絲們注意了！任天堂無預警宣布將推出Switch 2版本，支援4K解析度、最多可讓 12 名玩家多人連線遊玩，以及3.0的免費大更新，將有新建築、新島民等著大家，預定於2026年1月15日推出，消息一出立即讓許多粉絲驚訝不已，也準備重回自己島上，要來迎接這波大更新。

根據任天堂公布的資料顯示，Switch 2版本將有更好的畫質呈現、也活用Switch 2獨有的功能，像是滑鼠操作與內建麥克風，讓遊戲更加便利、操作更直覺。

Switch 2版本將有更好的畫質。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

連線方面，如果所有朋友都是Switch 2版本，連線人數上限將從原本的8人，增加至12人，且如果有連結另售的 USB 攝影機，玩家的影像會出現在畫面中，讓大家可以清晰地看著朋友的臉一同遊玩。

連線人數上限提升至12人。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

《集合啦！動物森友會》3.0大更新

在更新方面，將新增全新設施「迎賓海景飯店」，該飯店由河童航平一家經營，而為了吸引顧客也希望玩家們可以協助準備客房，為客人打造不同主題的房間，協助客房設計完畢後，玩家將獲得飯店禮券可在飯店的商店使用，換取飯店紀念品或獨特商品。

全新設施「迎賓海景飯店」。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

另外玩家們還可以設計出租服裝搭配，不管是配合島嶼氣氛，還是獨特的時尚設計，讓來島上的客人留下深刻記憶，且飯店同樣可以使用amiibo來邀請NPC或是特定小動物。

夢境功能則新增「夢之島」，玩家能建立最多 3 座夢境專用島嶼，可自由開發島嶼的地形、公共工程、橋梁、斜坡，甚至控制時間與天氣。一旦取得的家具皆可自由擺設，也能邀請自己島上的居民出現在夢之島。

「重置整理中心」讓大家整理島嶼更方便。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

且針對以前詬病的島嶼整理，現在新增了「重置整理中心」，該設施可讓玩家一次清空整座島嶼重新建造，或只整理部分區域。清除的物品會自動送入玩家家裡的收納空間中。且原本最多可存放5000個物品的收納空間將再度擴增兩階段，最終可提升至9000個。

新島民「丘栗」、「米涅魯」。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

這波更新還新增大量聯名道具、商品，像是任天堂系列物品、LEGO系列物品，另外透過amiibo還可以獲得《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》系列相關的家具和服裝，且兩個系列都分別有兩位相對應的新島民加入，《薩爾達傳說》系列會有「丘栗」或「米涅魯」會造訪玩家島嶼；《斯普拉遁》系列則是「霓莎」或「瀰莎」會登場造訪。

新島民「霓莎」、「瀰莎」。圖／翻攝自Nintendo台灣官方頻道

