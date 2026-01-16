即時中心／林韋慈報導

國內飼養動物家庭持續增加，面對突發災害，「人與動物一起安全避難」已成防災不可或缺的一環。立法院全民防衛連線、立委吳沛憶、蘇巧慧、莊瑞雄、何欣純，攜手中華民國獸醫師公會全國聯合會、獸醫內科醫學會及沃草（Watchout）團隊，共同編纂《動物夥伴防災避難手冊》，並於今（16）日舉辦發布記者會，「動物版小橘書」首度亮相，成為目前國內最完整的動物防災避難指南。

該手冊除涵蓋貓狗需求外，也納入兔子、鳥類、鼠類、爬蟲類等特寵內容，協助飼主在災害發生時，能兼顧自身與動物夥伴安全。現場並由獸醫師示範動物急救與CPR教學，讓飼主掌握基本應變與照護重點。

立法院全民防衛連線會長、立委吳沛憶表示，自己領養兩隻貓，去年12月27日宜蘭地震時，貓咪因驚嚇躲進沙發下，讓她深刻體會飼主在災害中的無助與焦慮。因此她邀集民防與動物照護專業團體，共同催生動物版小橘書。她強調，這本手冊只是起點，未來將持續辦理講座與推廣，她也呼籲國防部、內政部、農業部將「人寵避難」正式納入防災體系，強化全社會防衛韌性。

立委蘇巧慧指出，希望透過《動物夥伴防災避難手冊》，不僅推廣尊重生命的理念，也讓民眾在緊急時刻具備實際行動能力。她表示，自己長期關注「全社會防衛韌性」議題，這次動物夥伴避難指引的推出，將讓全民安全準備更加周延，未來也會持續在立法院推動相關政策。

立委莊瑞雄分享，自己同時是貓奴與狗奴，地震發生時第一時間想到的就是動物夥伴安危，這正是多數飼主的真實寫照。他強調，「人寵共備」若能在平時落實，備妥飲水、糧食與外出籠，不僅可降低慌亂風險，也能減輕第一線救災人員負擔，讓整體應變更順暢。

農業部動保司司長江文全表示，該手冊內容完整、實用，對提升全民動物防災意識意義重大。農業部指出，近年已要求各縣市將動物救援納入災害防救計畫，並持續補助地方推動相關宣導，未來也將與各界合作深化整備，確保災害來臨時不讓任何家庭成員落單。

記者會現場包括立委何欣純、黃捷、王美惠、郭昱晴、沈伯洋，以及多個民防、醫療與救災團體到場支持。《動物夥伴防災避難手冊》電子版即日起開放民眾自由下載、列印與助印推廣，之後也會在各縣市獸醫診所陳列。

📙《動物夥伴防災避難手冊》

電子版開放下載：https://www.tw-tvma.org/post-view.php





原文出處：快新聞／「動物版小橘書」上線！吳沛憶等人齊推人寵一線 線上、實體版皆開放

