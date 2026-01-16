「動物版小橘書」發布 完整納入毛孩防災避難需求

立法院全民防衛連線會長吳沛憶、綠委攜手民團共同編纂《動物夥伴防災避難手冊》，並於今（16）日舉辦手冊發布記者會。（吳沛憶辦公室提供／王千豪台北傳真）

立法院全民防衛連線會長吳沛憶分與綠委莊瑞雄、蘇巧慧攜手中華民國獸醫師公會全國聯合會、獸醫內科醫學會、沃草團隊共同編纂《動物夥伴防災避難手冊》，並於今（16）日舉辦手冊發布記者會，將地震、颱風等突發災害時，貓狗及兔子、鳥類、鼠類、刺蝟、貂、爬蟲類等寵物的需求納入手冊中，為目前國內最完整的動物夥伴避難指南，協助飼主掌握基本應變與照護重點。

吳沛憶表示，她領養兩隻貓，回想去年12月27日宜蘭地震時貓咪害怕躲進沙發下，深刻理解飼主面對災害時的焦慮，因此她邀集「民防專業」與「動物照護專業」團體催生動物版小橘書，是本手冊最大特色。她強調，動物版小橘書只是起點，後續將規劃講座與推廣；手冊也將作為「試金石」，邀中央地方、救災單位、專家學者與民防團體持續更新增補內容，並呼籲國防部、農業部、內政部將「人寵避難」納入防災體系規劃，強化全社會防衛韌性。

蘇巧慧指出，她特別促成此次《動物夥伴防災避難手冊》編撰，希望不只推廣尊重生命理念，也讓更多民眾了解緊急時刻如何保護自己與動物夥伴。她強調，她長期支持政府推動「全社會防衛韌性」，過去她便在立法院建議相關部會，將隨機攻擊事件、反制錯假訊息等資訊納入「臺灣全民安全指引」，這次動物夥伴避難手冊推出，將更加完備台灣社會韌性，她也將持續努力，為國人與動物夥伴建構更堅強、健全的社會安全網。

莊瑞雄說，他是狗奴也是貓奴，常帶著柴犬「Toro」一起上班，前陣子地震搖晃劇烈時，當下第一念頭不是找掩護，而是驚呼「夭壽，挖ㄟToro緊過來！」，真實反映飼主將動物夥伴視為家人的焦急心聲。

他強調，「人寵共備」觀念至關重要，飼主若能落實事前規劃、備妥動物夥伴的飲水糧食與外出籠，災難發生時便不會因慌亂而錯失逃生良機；不僅能自助、更能減輕第一線救災人員負擔，讓整體社會應變機制運作更順暢。

農業部動保司長江文全表示，《動物夥伴防災避難手冊》內容完整，是貼近民眾需求、可直接操作的優質手冊，對提升全民動物防災意識意義重大。農業部指出，動物防災一向秉持「有準備、更安全」理念，近年已補助地方編印宣導手冊、完成畜牧場防災應變指引，也要求各縣市將動物救援納入災害防救計畫，逐步建構飼主、業者到政府的防災體系。農業部將持續與各單位合作深化整備，讓災害來臨時不讓任何家庭成員落單。

