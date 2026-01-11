動物癌症治療的新里程碑！ 免疫治療結合DR70-vet腫瘤監測，揪出毛孩的無聲警訊

癌症是成年犬最常見的死亡原因，根據研究統計，成年犬罹癌的平均年齡為8.8歲，某些品種癌症死亡率甚至高達50%。過去動物癌症治療多仰賴手術、化療、放療等方式，然而這些治療的副作用，以及易轉移或反覆復發等情況，不僅毛孩痛苦，飼主也會陷於繼續治療或放棄的兩難抉擇中。



近年隨著免疫醫學的發展，「動物免疫治療」逐漸成為犬貓腫瘤的重要新選項，許多案例證實，透過「免疫細胞治療」與「自體腫瘤抗原刺激治療」，不僅能提升腫瘤控制反應，也可與傳統療法並行使用，更有效提升治療成效。

混種犬可可便是免疫治療的病例。可可罹癌時約有14歲，某日因口腔傳出腥味而被發現上顎有不明腫塊。切片檢查確診為無黑色素的黑色素瘤，是一種外觀難辨、惡性程度更高、極易復發的癌症。更令人震驚的是，從第一次切除到病理報告出爐的短短兩週內，腫瘤竟迅速長回至原本大小，顯示病程進展極快。



經過專科獸醫評估，可可開始接受免疫細胞治療，並同步進行腫瘤疫苗製作，令人振奮的是第二次採樣時切除的腫瘤並未長回來，且隨著每次免疫細胞回輸，口腔腫塊甚至有縮小趨勢，口腔異味與滲血也逐漸改善。然而黑色素瘤的治療常伴隱憂，腫瘤可能在身體其他部位悄悄發展，因此獸醫師每個月都以影像學追蹤搭配DR70-vet癌症腫瘤標記檢測，密切監控病程。



DR70-vet是一種血液檢測方式，源自人類腫瘤標記技術，由台灣團隊所研發，其作用原理為檢測血液中腫瘤相關的纖維蛋白降解產物（FDPs）濃度，只需要抽取約1c.c.血液，送至中央實驗室後一周內即可產出報告。這項數值可協助獸醫師觀察腫瘤活性變化，可可就是在治療過程中配合DR70檢測，早期即觀察到腫瘤縮小與數值下降的正向訊號，而當數值突升時，獸醫師立即警覺腫瘤可能復發，及時啟動第二階段腫瘤疫苗治療，使可可的腫瘤再次受到控制。





搭配影像學追蹤與DR70-vet監測，有助早期偵測腫瘤變化，提升治療成效與毛孩生活品質。（圖片來源：寵物健康醫療網）

DR70-vet由台灣團隊研發，透過抽取約1c.c.血液，即可檢測腫瘤相關纖維蛋白降解產物濃度，協助掌握腫瘤活性。（圖片來源：寵物健康醫療網）

免疫治療的核心精神是喚醒自身的防禦能力，使其辨識並攻擊腫瘤細胞。相較於傳統治療帶來的副作用，免疫治療更能維持毛孩的生活品質，特別適合高齡或無法耐受侵入性治療的犬貓。臨床經驗顯示，免疫治療對部分腫瘤（如：黑色素瘤、淋巴瘤、軟組織肉瘤）具有明顯助益，也能延長疾病穩定期。最終，可可在控制住腫瘤、無痛的情況下，和家人相伴了一整年時光。



隨著免疫醫學與早期偵測工具的進步，動物癌症治療已不再只有單一路徑。對飼主而言，理解病程、與獸醫共同制定治療計畫，並善用監測工具，有機會讓毛孩在治療過程依然維持良好生活品質。科學不只帶來希望，也讓更多家庭得以延長與毛孩相伴的時間。

