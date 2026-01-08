動物福利揭露不足！58家食品企業僅2家納入ESG

落實動物福利不只是道德口號，更是接軌國際的重要指標，為此台灣動物社會研究會今（8）日召開《2024上市櫃食品企業永續報告書落實動物福利指標調查》公布記者會。（賀培晏攝）

落實動物福利不只是道德口號，更是接軌國際的重要指標，為此台灣動物社會研究會今（8）日召開《2024上市櫃食品企業永續報告書落實動物福利指標調查》公布記者會，調查顯示，全台58家上市櫃食品企業中，僅2家將動物福利納入ESG重大指標，且現行制度下金管會亦未要求產業揭露動物福利指標，凸顯我國在此議題上仍有重大管理缺口，呼籲將「動物福利」納入必須揭露永續指標，以接軌國際並強化產業競爭力。

研究會說明，食品產業大量依賴動物性原料，與經濟動物處境及福利關聯甚鉅，而「動物福利」是國際食品產業永續治理（ESG），及人與動物、環境「健康一體」的核心指標，且重視經濟動物福利有助動物健康、減少抗生素與藥物使用，降低細菌抗藥性風險，對維護糧食與食品安全、減少疫病發生及實踐環境永續至關重要。

研究會表示，針對大量依賴動物性原料的食品及餐飲收入占比達 50％ 以上的企業，其訂定的強制性產業別加強揭露永續指標，竟完全未涵蓋最重要的「動物福利」，凸顯金管會及轄下證交所、證券櫃買中心與食品、餐飲業長久對經濟動物福利的漠視。

研究會提到，檢視58 家上市櫃食品企業的行業分類，其中有24 家為「餐飲業」、「肉品、家禽與乳製品」、「食品零售商與配銷商」，在SASB的行業準則定義中，「動物福利」是重要議題，應有相關管理作為，並應主動揭露。但調查發現，僅有 4 家企業有完整揭露「動物福利」作為，其餘企業揭露資訊都有嚴重瑕疵或缺漏，遠落後國際要求。

綜觀58家企業，研究會更發現，無一企業制定具體的「動物福利」政策、成立「動物福利專責」單位，僅2家企業在依據GRI準則決定永續報告書須揭露的「重大主題」時，將動物福利納入其中；14家企業提到落實動物福利的相關作為。

研究會強調，國際間早已將動物福利視為食品產業永續治理的關鍵指標，許多國際機構也明確要求企業管理供應鏈中的動物福利風險，反觀台灣，即便農業部早已針對雞蛋、豬肉、牛奶與牛肉，制定友善飼養與生產指引，也有農民投入轉型，但若企業端缺乏採購誘因，友善飼養將難以擴大。

金管會說明，針對上市櫃企業皆有報告定期審閱機制，若發現揭露不完整或不詳實，將督導相關單位要求企業補正，而金管會也已發布永續揭露接軌藍圖，規劃自115年會計年度起，上市櫃公司將依資本額大小，分三階段於年報中導入永續揭露準則，揭露與財務具重大性之永續資訊。

