動物福利至上 九九峰動物樂園宣佈協助宜蘭萌寵農場

宜蘭樹懶餐廳（萌寵農場）收養的許多可愛動物，將由九九峰可愛樂園專業照護。（九九峰可愛樂園提供）

記者楊文琳/台中報導

針對近期宜蘭樹懶餐廳（萌寵農場）引發的社會關注與相關爭議，「九九峰動物樂園」12日宣布，基於動物保護與人道關懷精神，將主動伸出援手，在合法合規的前提下，提供專業醫療與管理制度支持，確保場內動物不因經營糾紛而受到任何影響，讓無辜生命獲得最高標準的照護。

近期宜蘭該農場之經營爭議已進入司法程序，九九峰動物樂園對案件細節不予置評。然而，園方強調，在法律攻防之外，「動物的生存權益不應成為犧牲品」。為避免過渡期間因管理真空導致動物健康受損，九九峰決定展現專業與擔當，即刻啟動「動物福利防護機制」。九九峰動物樂園表示，本次協助將落實三大具體措施，展現專業動物管理機構的社會責任，承諾依法保障原有第一線飼養員的工作權益與聘任穩定。透過留任熟悉動物習性的原班人馬，搭配九九峰提供的專業培訓與制度支持，穩定動物情緒，避免因環境或人員變動造成緊迫。

九九峰動物樂園表示：「無論外界紛擾如何，動物是無辜的。我們擁有國內頂尖的動物照護經驗與資源，在此刻挺身而出，是專業機構責無旁貸的義務。我們將與主管機關保持密切溝通，以公開、透明、負責的態度，確保每一隻動物都能在安全的環境下健康生活。」九九峰動物樂園期盼透過此次專業介入，不僅解決眼前的照護隱憂，更希望喚起社會大眾對動物福利的重視，讓愛護動物的初衷回歸本質。