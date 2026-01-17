「動物老師」魅力爆棚 內門野森動物學校試營運首日秒殺

高雄內門再添觀光新亮點。由高雄市政府攜手民間專業團隊打造的內門觀光休閒園區，以「野森動物學校」為品牌，17日正式啟動試營運。市長陳其邁率同中央、地方民意代表與觀光產業、地方仕紳出席記者會，宣告東高雄新增一處結合生命教育、動物保育與休閒旅遊的指標性新地標。試營運首日採預約制入園，名額開放即瞬間額滿，吸引大量親子與遊客湧入，為內門地區注入強勁觀光動能。

↑圖說：陳其邁開箱南臺灣唯一「狐狸谷」（圖片來源：高雄市觀光局提供）

啟動儀式現場冠蓋雲集，立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及多位市議員、內門在地宗教團體與農會、里長、學校與觀光公協會代表到場共襄盛舉，氣氛熱絡。陳其邁致詞時指出，內門紫竹寺以象徵性年租金1元，支持市府透過設定地上權方式取得用地，成功節省龐大徵收成本，成為「在地共好」公共建設的典範；在中央與地方通力支持下，市府自110年完成聯外道路與橋梁、111年動土，至114年底園區工程完工，展現持續推動地方發展的決心。園區亦導入促參模式，由政府完善硬體、民間專業團隊負責營運與創意管理，攜手打造東高雄具吸引力的旅遊目的地。

↑圖說：遊客觀察「動物老師」姿態（圖片來源：高雄市觀光局提供）

野森動物學校執行長陳則夫表示，團隊以內門豐富自然環境為基礎，規劃多元動物主題課程與沉浸式互動體驗，讓孩子在近距離接觸中學習尊重生命、理解動物行為與習性。園區設計跳脫傳統農場型態，以動物行為需求為核心，透過低干擾動線、視覺遮蔽與友善互動，讓遊客在不打擾動物的前提下，獲得更貼近自然的體驗；同時打造動物IP角色與特色打卡點，並結合「樹懶食光屋」、「森林爐語披薩」、「森點行動餐車」等餐飲服務，以及兒童最愛的「森育冒險村」，豐富整體遊園體驗。

↑圖說：在飼育員的引導下可以與狐狸近距離接觸。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

內門紫竹寺主委劉銀城肯定市府看見地方發展潛力、克服工程挑戰，期待園區成為鄉親的後花園與內門轉型的起點，帶動周邊觀光與商業、創造就業並吸引青年返鄉。未來也將促成宗教文化與休閒觀光的跨界合作，讓宋江文武陣、總鋪師與在地農特產等特色持續發光。

↑圖說：小朋友最愛的「森育冒險村」可以盡情玩樂。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局指出，為兼顧動物福利與遊園品質，試營運期間全面採預約制，須事先於官方網站購票入園；優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元，內門區居民及2歲以下幼兒免費。寒假期間另規劃一週扯鈴、雜技與魔術等演出，提供親子同遊新選擇。由於園區周邊停車有限，建議民眾於旗山轉運站轉乘8035公車，假日並加開接駁專車往返園區。更多資訊可至野森動物學校官網或臉書粉專查詢。

