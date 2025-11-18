動物輔助心靈照護 高榮南院護家長者感受關懷

高榮南院攜手大仁科大進行動物輔助活動，由大仁台港生擔任領犬員與護家長者互動遊戲，透過貴賓萌犬陪伴心靈照護，讓長者感受溫馨關懷。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

高雄榮總台南分院攜手大仁科大寵物照護暨美容系，在該院精神與一般護理之家舉辦動物輔助活動，由大仁台港生擔任領犬員與長者共同參與「狗狗你我牠」等遊戲，透過貴賓萌犬陪伴心靈照護，讓長者在溫馨互動中感受關懷與笑容。

活動由大仁副教授兼系主任李育儒及助理教授陳晴惠帶隊，八位台港生擔任領犬員與活動引導員，進行「萌寵相見歡」，介紹犬隻特性與互動技巧，並與護家長者進行「猜猜我是誰」等遊戲。

過程中，可愛的貴賓犬ORIO、寶兒與班班以穩定的互動與親和力迅速與長者拉近距離，長者紛紛伸手撫摸情緒明顯放鬆，笑容洋溢，並主動與狗狗擁抱合照。護理人員也觀察到連平時情緒較為冷淡的住民也主動參與，眼神明亮露出笑容，印證了動物陪伴帶來的情緒正向轉變及心靈療癒成效。

陳晴惠表示，動物輔助是一種透過動物互動促進身心靈健康的「非藥物性照護」方式，此次參與活動的犬隻皆通過完善的社會化訓練與健康檢查，學生也接受服務學習與動物輔助活動相關訓練，在進入院區前更依照護家規範配合感染管制。

高榮南院長鄭名芳指出，動物陪伴能補強長照體系在情緒支持與社交互動的層面，研究亦證實動物輔助活動可減緩長者焦慮與孤單感，並提升幸福感與社交參與度。他強調，醫療不僅是治療身體，更要療癒心靈。透過動物的友善互動看見長者重新綻放笑容，也看見醫療照護中最溫柔的一面。

大仁主任秘書陳立材表示，此次合作不僅展現校院攜手推動長者心靈照護成果，更讓年輕學子透過實作，了解「照顧」的真正意涵。