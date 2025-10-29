動物輔療失智 明成果發表

市立淡古博物館攜手馬偕紀念醫院將於十月卅一日在小白宮舉辦「動物輔療成果發表會」，現場將有治療犬與長者走秀。（淡水古蹟博物館提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立淡水古蹟博物館今年六月與馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄，共同推動失智友善三大特色處方，目前已接待過近五十名失智長者，成效良好；淡古將在十月卅一日辦理成果發表會，在地的將捷金鬱金香酒店率先響應，將在發表會當日憑處方箋免費換一杯期間限定飲料，攜手擴大失智友善網絡。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，淡古與馬偕紀念醫院卅一日下午一時至四時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「動物輔療成果發表會」，當日除淡水區正德里的長者走秀、治療犬外，還有免費健康檢測服務、行動博物館等攤位，歡迎有興趣的人前來參與。

另在地將捷金鬱金香酒店率先響應，當日憑馬偕紀念醫院失智處方箋即可免費兌換一杯期間限定飲料；未來至酒店河畔餐廳用餐可享八八折優惠，持續支持推廣失智友善環境。