動物遭空拍機投毒致死 受害農場要為小生命討公道

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭冬山某農場動物疑遭三星某農場王姓負責人以空拍機投毒飼料致死，檢方起訴王男。受害農場昨天發聲明指出，會配合訴訟為死去小生命討回公道，盼喚起社會對生命價值重視。

宜蘭地方檢察署起訴書指出，王男因不滿徐姓前員工離職，跳槽到冬山鄉某農場工作，涉嫌於2023年6月間，3度操控空拍機飛至徐男的工作農場上方，以機身上下搖晃方式，將裝有毒苜蓿粒飼料的杯子，傾倒撒落於園區內，造成多隻動物誤食後死亡。

檢方認為，王男行為惡劣，依違反動物保護法及刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。

受害農場昨天發聲明指出，雖法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。身為動物照養產業的一員，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。

遭指控投毒的農場澄清，從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物的行為。2023年6月發現王男個人的行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王男一切合作。王男之後另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬他個人行為，與農場的營運、管理及動物照護完全無關。（編輯：李淑華）1150128