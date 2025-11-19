動用二倍金逾4千萬普發「全民安全指引」挨轟 國防部曝考量：紙本能避免數位落差

國防部昨日宣布，今起將向全國983萬餘家戶發放「台灣全民安全指引」。（資料照片／李智為攝）

國防部昨日宣布，今起將向全國983萬餘家戶發放「台灣全民安全指引」；可印製、發放費用動支第二預備金4279萬元，也被在野質疑規避國會審查。對此，國防部長顧立雄今（19日）強調，用紙本的方式能避免數位落查，因此採取公開招標方式進行經費籌措，沒有任何規避情形。

國防部全動署物力動員處處長沈威志昨說，根據內政部統計今年10月家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得一本「台灣全民安全指引」。另為配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士等需求，總計印製1100萬本（含10萬5000本英語版）。

沈威志也表示，考量普發任務非年度預算計畫且相關經費用罄，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應。而紙本印製作業由全動署委軍備局生產製造中心，採最低標決標方式辦理公開招標，決標金額為4279萬元，並將於今起展開家戶普發作業。

不過國民黨立委馬文君就質疑，國防部把救急用的預備金拿來印手冊，可印手冊難道比照顧國軍、救災還重要？且國防部是否先評估過效益，紙本手冊有比數位版本有用？實體發送會比發送連結，雲端閱讀有用？既然行政院、國防部要這樣用錢，就讓立法院仔細審視預算。

顧立雄今說明，全民國防手冊主要是參照瑞典、芬蘭、捷克等作法，且國防部推出手冊後，也獲得好評。又由於要避免數位落差，所以普發紙本是能確保國人面對緊急狀態，或者是重大災害時，能確保財產生命安全的必要做法，「我們以公開招標的方式，沒有任何規避的情形」。

另外，中日關係緊張，中日關係緊張，外界擔憂共軍若發動「三海聯動」的話，台灣將面臨潛在威脅衝突。顧立雄則回應，不管是在南海、台海，甚至整個印太地區，呼籲中國應放棄以武力解決事情的思維，不要動輒以武力來解決相關爭端。

顧立雄表示，中國不斷軍事擴張，理念相近的國家都會感覺到事態嚴重，並設法阻止戰事發生，以維持區域穩定和平現狀，確保各國核心利益；「所以我們所應該要認知的是，真正的麻煩製造者來源是中國」。



