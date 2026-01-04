動用超過150架軍機！美軍精心策劃「絕對決心行動」擒獲馬杜洛

美國特種部隊透過精心策劃的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），成功在委內瑞拉首都卡拉卡斯擒獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。這場由美國總統川普（Donald John Trump）下令執行的軍事行動，動用超過150架各型軍機，以及精銳三角洲部隊，在當地時間凌晨突襲馬杜洛的安全屋，並將其及妻子押往美國，預計在紐約面臨刑事指控。

美軍3日突然對委內瑞接發動攻擊。（圖／路透）

美國軍方高層透露，一支包含委內瑞拉政府內部線人的小組，長期觀察馬杜洛的睡眠習慣、飲食、穿著，甚至連他的「寵物」都在監控範圍內，「我們幾個月來一直監視馬杜羅的一舉一動」。美軍更在訓練階段打造了馬杜羅安全屋的1：1複製品，讓特種部隊能夠反覆演練突入路線。

美國最高軍事將領凱恩（Dan Caine）將軍在3日記者會上表示：「在聖誕節和新年期間，美國軍隊的男男女女們保持待命狀態，耐心等待適當條件達成，以及總統下令行動。」原先計畫提前四天執行，但因天氣因素延後，直到週五晚間10點46分，川普終於下達行動命令。

凱恩將軍回憶道，「總統對我們說『祝好運，願上帝保佑』」，隨後展開的是長達2小時20分鐘的空陸海聯合行動，其規模和精準度前所未見，震驚了華盛頓和全球各界。

川普並未在白宮戰情室監控行動，而是在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園，與中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人一同透過直播觀看整個行動。川普隔日在接受福斯新聞採訪時形容，「如果你看到他們的速度和暴力程度，這真是令人驚嘆的事，這些人做了驚人的工作」。

川普與中央情報局局長拉特克利夫（左）以及國務卿盧比歐（右）等人一同透過直播觀看整個行動。（圖／美聯社）

據BBC報導，「絕對決心行動」首先從空中開始。當地時間凌晨2時左右，卡拉卡斯上空傳出巨大爆炸聲，煙霧籠罩城市。記者埃雷羅（Ana Vanessa Herrero）表示，「我聽到一聲巨響，所有窗戶都震動了，隨後我看到一大片煙霧，幾乎遮蔽了整個視野。」

BBC報導還稱，他們驗證了多段卡拉卡斯周圍爆炸、火災和煙霧的影片，確認至少5個地點遭到攻擊，包括弗朗西斯科空軍基地、拉卡洛塔機場，以及卡拉卡斯通往加勒比海的主要港口拉瓜伊拉港。美軍打擊了防空系統和其他軍事目標，川普還暗示美國在行動前切斷了卡拉卡斯的電力。

當卡拉卡斯周圍響起攻擊時，美軍特種部隊進入城市。據美國哥倫比亞廣播公司報導，參與行動的包括美軍頂級特種任務部隊三角洲部隊成員，他們全副武裝，甚至攜帶噴火槍，以防需要切開馬杜洛安全屋的金屬門。

根據凱恩將軍的說法，部隊於當地時間凌晨2時01分抵達馬杜洛所在地。川普描述該安全屋是位於卡拉卡斯中心的一座高度防禦的軍事「堡壘」。

一小時後，川普就向全世界宣布逮捕馬杜洛和他的妻子，並將兩人帶回紐約面臨美國司法審判。

