動用逾650架無人機!俄羅斯大空襲 烏克蘭近半國土遭攻擊

首次上稿 00:49更新時間 06:39〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯自22日晚間開始對烏克蘭發動本月規模最大的一次空襲，造成至少3人死亡、至少17人受傷，死者包括1名4歲幼童。美國有線電視新聞網(CNN)報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出，俄國對烏克蘭發動大規模攻擊，動用超過650架無人機與30多枚飛彈，烏國全境約有13個地區、近半數國土遭到攻擊。在西部的日托米爾州(Zhytomyr)，1架俄羅斯無人機擊中1棟住宅大樓，造成一名4歲幼童喪生。同時，烏克蘭能源部表示，這波攻擊導致全國多地實施緊急停電措施，部分地區幾乎完全斷電。這次最新轟炸行動發生在新一輪結束戰爭的會談之後。相關會談上週末在美國邁阿密落幕，烏俄官員分別與由白宮特使魏科夫(Steve Witkoff)及美國總統川普的女婿庫希納(Jared Kushner)率領的美方代表團會晤。烏克蘭代表團於22日晚間返回基輔，並向澤倫斯基提交1份他形容為「詳盡報告」的會談說明。澤倫斯基指出，目前並非一切都已臻完善，但這個計畫已經存在。他指的是一份20點協議的文件，該文件構成烏克蘭與美國之間協議架構的核心。除核心計畫外，澤倫斯基指出，還有一份附加文件，詳述烏美之間的雙邊安全保障。在這一點上，「我們已非常接近實質成果」。除了安全保障外，此前幾輪會談也凸顯領土問題在談判中的核心地位。不過，澤倫斯基並未提及是否準備討論任何形式的領土交換。俄羅斯總統普廷上週已明確表示，不會在要求烏克蘭割讓頓巴斯地區的立場上讓步。似乎是為了降低外界期待，克里姆林宮發言人佩斯科夫22日對俄羅斯國營媒體「消息報」表示，上週末俄美官員之間的會談不應被視為突破，「這是一個工作中的過程。我們已經說過，首先需要在專家層級進行相當細緻的工作。」率領美方代表團出席邁阿密會談的魏科夫，在週末與俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)執行長、同時也是克里姆林宮特使的德米崔耶夫會晤後表示，俄羅斯「仍然完全致力於在烏克蘭實現和平」。他在與烏克蘭代表團會談後也發表措辭相近的聲明，聲稱「烏克蘭仍然完全致力於實現公正且可持續的和平」，並指出雙方會談「具建設性」，內容包括討論「下一步行動的時序安排」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國哭哭！高市早苗維持超高支持率 日本「1年齡層」破9成超愛她！

澤倫斯基稱俄烏和平協議草案 初步滿足烏克蘭要求

駭人聽聞！烏克蘭截獲通話 曝前線俄軍「磨刀吃同袍」

「40天被70名男人洩慾」 12歲少女遊日遭生母遺棄慘淪性奴

