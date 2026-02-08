動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第六季確定製作！追上原作小說進度

由大森藤野的同名輕小說《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編動畫，於日前舉辦的動畫 10 週年紀念特別現場活動中，正式宣布確定製作第六季動畫。

10 年時間製作到第六季。（圖源：ダンまちシリーズアニメ公式）

隨著第六季製作決定的消息，官方同步釋出了首波特報宣傳影片。《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》講述了少年貝爾在迷宮都市歐拉麗的冒險成長故事。最新資訊中也透露動畫內容將至做到原作版小說第 21 卷，直接追上去年 10 月的最新進度。

本作動畫是由 J.C.Staff 負責製作，從 2015 年春季播出第一季以來，至今已邁入第 10 個年頭，期間陸續推出了多季續作以及外傳。而讓許多粉絲沒想到的是，比起外傳動畫《劍姬神聖譚》的續作，第六季居然更快到來。