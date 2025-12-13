《動畫不是畫夢而已：小公視 × 韓國合作孵育計畫解析》 跨國共創時代 台灣動畫產業正站上新起點

【緯來新聞網】2024年8月小公視正式開台，宣告台灣公共媒體邁入兒少內容的新紀元。就在同年，小公視首度推出跨國合作企劃──「All Star學齡前動畫共同開發計畫」，與韓國頂尖動畫公司 Campfire Aniworks 及 SAMG Animation 攜手，共同打造學齡前動畫IP，讓台灣動畫踏出國際合資合製的第一步。

小公視首度推出跨國合作企劃──「All Star學齡前動畫共同開發計畫」。（圖／小公視提供）

廣告 廣告

這項計畫是小公視開台嘗試的第一個國際合作孵育計畫之一，歷經3個月的韓國動畫大師講堂、提案與訓練，最終選出兩組台灣團隊──《哈囉！氣象小隊！》（Hello!Takola!）與《滴滴向前衝》（Happy Droplets）。這次合作的目標，除了培養學齡前動畫內容的製作經驗，也希望透過台灣韓國的共製過程，打開動畫創作者的國際視野。

小公視兒少中心戲劇及動畫專案組組長唐翊雯提到，All Star計畫從發想至今最大的挑戰是「故事」。（圖／小公視提供）

小公視兒少中心戲劇及動畫專案組組長唐翊雯提到，All Star計畫從發想至今最大的挑戰是「故事」，在過程中發現創作者容易從自己的視角來用故事表現孩子在生活中遇到的問題，而非從小孩自身的體驗出發，「我們非常在意故事測試，也會帶著動畫角色與設定去幼兒園與小學做測試。」她解釋，每個被選入開發的IP都會在幼稚園搭配說故事的演員，來進行小型放映，從中觀察孩子對角色的反應與笑點，「他們對色彩的敏銳度、對『屎尿屁』（孩子最愛）的幽默感，都會成為故事調整的重要依據。大人覺得可愛的造型，不一定是孩子最有感的。」且在測試中也可搜集到學齡前觀眾對故事以及故事中想表達的學習是否理解。



除了觀察孩子的反應，如何讓故事更有焦點與節奏，也是創作者面臨的考驗。唐翊雯坦言，故事創作上常遇到「主題不清楚」或是「角色不夠有吸引力」，「我們常常太想講很多事，結果每一集都像開新坑，學齡前動畫只有3到5分鐘，要聚焦在一個情緒、一個小事件上，這需要團隊對於角色的聚焦和設定。」她形容這是創作者跟平台在開發上最痛苦的互相拉扯，也是小公視希望培力兒少內容產業人才的關鍵──說清楚故事，讓內容與觀眾產生共感，讓觀眾愛上你的角色。

從All Star學齡前動畫計畫的跨國合作，到孵育自有IP，從工作坊課程到觀眾互動，小公視希望逐漸拉近起內容與觀眾之間的距離。（圖／小公視提供）

至於小公視該如何孵育下一代動畫創作者？唐翊雯坦言，相較於韓國、日本已建立完善的動畫商業體系，台灣的原創動畫還在創意奔放，持續尋找自己的方向與路線「。去年小公視成立後，現在有持續的資源能專注開發兒少人才孵育、內容開發與製作，「但我們面對的是一整個世代的創作者，包括平台，還在累積經驗尋找台灣穩定同時可以成長的兒少動畫觀眾。」。



唐翊雯指出，許多創作者敘事能力強，擅長透過角色說自己想說的故事，卻忽略掉項目在市場的定位，「以學齡前動畫為例，我們應該要先問，現在呈現節奏、色調、角色設定，對標的觀眾是誰？」她舉例，像英國的學齡前教育動畫電視節目《阿奇幼幼園》這個知名動畫節奏明快、色彩豐富，在市場上有明確的風格。「如果小公視推出的作品對觀眾缺乏吸引力，在面對種類繁多的兒童動畫內容時，家長第一眼在平台上就不會先注意到小公視的作品」。「台灣團隊在創作上投注了很多精力，但在市場定位上就會不夠對焦，台灣動畫品質跟技術是很有競爭力的」，她總結說：「我們現在要做的，是跟團隊一起努力，找到市場定位，吸引觀眾。讓台灣動畫內容能走進台灣家庭裡」。



而目前與韓國團隊合作的過程中，小公視也發現韓國動畫公司特別欣賞台灣創作者「敢想」與「原創」的特質。「國外團隊很喜歡那些原創性強但是還有很多可以一起共創空間的故事，」唐翊雯觀察到，韓國在產業上非常成熟，但同時也渴望找到具有創意彈性的合作夥伴，而這正是小公視與台灣團隊能帶來的價值。

歷經3個月的韓國動畫大師講堂、提案與訓練，最終選出兩組台灣團隊。（圖／小公視提供）

為了讓創作者更快與世界接軌，小公視近年陸續舉辦多場動畫與兒少內容開發工作坊，邀請韓國《海豹看看》的製作團隊、荷蘭知名製片人Jan-Willem Bult等國際專業人士來台分享，建立實際交流的平台。唐翊雯說：「由於小公視今年剛滿一歲，希望三到五年後，能看到這些培育的成果。」她形容這些合作都是開端，需要很多養分、時間來長大。



除了跨國共製，小公視也持續經營自有IP，例如小公視品牌代表IP「口袋小子」，目前正完成四首歌曲動畫，也正進一步規劃口袋小子不同於音樂MV的表現方式，融入更多口袋小子不同個性，創造不同的有趣情境，可能也採用《海豹看看》的方式，來讓口袋小子可以讓更多人喜愛。，口袋小子音樂MV與《勇者動畫系列》製作公司大貓工作室共同製作，唐翊雯說：「跟流行音樂的結合會是未來想持續進行的方向，因為唱跳是孩子參與度最高的內容，能讓他們直接和角色、音樂建立連結。」

小公視品牌代表IP「口袋小子」，目前正完成四首歌曲動畫。（圖／小公視提供）

接下來小公視不只製作動畫，也積極推動線下活動、地區巡迴放映與年度重要活動親子活動口袋影展，讓各種體驗與內容與觀眾能面對面交流。「台灣動畫有製作實力，但比較少有機會可以跟觀眾互動。小公視要做的，讓觀眾更熟悉台灣動畫多元豐富的作品，感受這些豐沛的創作力跟熱情。」她說，從All Star學齡前動畫計畫的跨國合作，到孵育自有IP，從工作坊課程到觀眾互動，小公視希望逐漸拉近起內容與觀眾之間的距離。而在這個以速度與流量為王的時代，小公視選擇用踏實的方式，重新定義「動畫」不只是影像的創作，更是教育的延伸、文化的實踐，以及未來世代的種子。

更多緯來新聞網報導

《背叛愛情》翻版？韓寶凜爸被繼母害死男友還被搶 變身「雅梨瑩」復仇

金鐘60／「一代女皇」來了！76歲潘迎紫凍齡震撼現身