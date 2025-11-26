動畫大師曝《Scarlet永無止境的史嘉蕾》創作契機！ 役所廣司、蘆田愛菜齊獻聲

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將在12月10日在台上映。索尼影業提供

奧斯卡獎提名的日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅掀起搶票熱潮，搶先曝光的片段更讓粉絲見識到導演的全新突破——2D結合3D的畫風構築出奇幻「異世界」國度，壯闊格局讓不少觀眾驚呼震撼。

對於這次不同於以往的嘗試，細田守在受訪時說：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」

豪華配音團助陣動畫鉅作

細田守日前來台出席金馬影展。金馬執委會提供

廣告 廣告

這次配音陣容集結《我的完美日常》坎城影帝役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生等全明星夢幻卡司。細田守以莎士比亞四大悲劇之一《哈姆雷特》為靈感打造的《Scarlet永無止境的史嘉蕾》自威尼斯影展首映以來，獲得外媒與觀眾一致盛讚：「一段關於愛與人性的華麗動畫旅程，一部令人驚嘆的奇幻作品，跨越時空、生死，以及其間的一切界線！」

細田守提及《Scarlet永無止境的史嘉蕾》創作動機。索尼影業提供

談及創作動機，細田守表示：「疫情後的全球地緣政治局勢，是我重要的創作啟發。我相信許多觀眾能對『復仇』這個概念產生共鳴。復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中多少都有一個無法原諒的對象。我希望藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，讓觀眾感受史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》12/10在台上映

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將以震撼人心、穿越時空的故事打動觀眾。索尼影業提供

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》講述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為父親之死踏上復仇之路，卻在任務失敗後誤入「異世界」，並與來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。跨時空的邂逅不僅療癒了她的傷口，也動搖了她對復仇的唯一執念；當她再度面對殺父仇人時，內心迎來最艱難的抉擇。電影12月10日在台正式上映。



回到原文

更多鏡報報導

Jennie參演《換乘戀愛4》引暴動！前任都是男神 網敲碗曝戀愛觀

羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％

林俊傑密戀小20歲白富美？情侶裝曝光後發限動 網喊：讓他戀愛吧