動畫大師細田守新片《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》出擊！《玩命中繼站》好刺激《眾生相》開眼界！妻夫木聰《寶島》沖繩歷史一起看｜12/11新片快報

動畫大師細田守新片《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》帶你踏上奇幻世界的冒險旅程！《捍衛任務》團隊新作《玩命中繼站》好刺激必看！金馬獎最佳導演片《眾生相》打開華語電影新眼界！妻夫木聰主演的《寶島》讓我們重新認識沖繩歷史。本週新片多元又啟發人心，多看一部多賺一份人生體驗。

日本動畫名導細田守新作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》（金馬執委會提供）

《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》2025/12/10上映

《夏日大作戰》的細田守執導的奇幻動畫新作、故事啟發自莎士比亞名劇《哈姆雷特》，傳統2D手繪保留日本動畫質感，並幻化出壯麗史詩場景！劇情描述中世紀公主要為父親復仇，過程中誤入異世界並看見一個沒有仇恨、充滿希望的未來。公主由蘆田愛菜獻聲，還有役所廣司、岡田將生都有配音！除了有復仇與救贖情節，電影也戮力打破仇恨循環，將主角掌握自身命運的過程做出細膩深刻的探討。

《玩命中繼站》里茲阿邁德是介於吹哨者與黑心企業的中介人（車庫娛樂提供）

《玩命中繼站》2025/12/12上映

由《捍衛任務》團隊打造的全新動作驚悚片，大衛麥肯錫執導，里茲阿邁德、莉莉詹姆斯和山姆沃辛頓共同演出並一起建構出緊張刺激的劇情與絢麗的動作場面，故事講述一位專門擔任吹哨者與黑心企業中間人的頂尖人物角色，在一次處理一危險客戶任務時，意外捲入更大的陰謀！爛番茄爆米花高分好評掛保證，可以放心進戲院享受商娛強片的精彩！

《眾生相》（佳映娛樂提供）

《眾生相》2025/12/12上映

《濁水漂流》導演李駿碩執導，作品不但入選柏林影展、更在今年金馬獎拿下最佳導演獎！電影講述一個無名青年，在香港這座衰敗的城市中漫遊生活，通過與不同背景和身份的陌生男人約會與性愛的過程中，也深刻了解自我、並持續探問人生的意義。全片以黑白影像加上極簡長鏡頭卻拍出浮華世界的細膩精彩，獨特的視覺效果更加顯影出現代都市生活中，人們靈魂深處的共同孤獨與對愛的渴望。

《旅與日子》描繪在異境中尋找心靈棲居的故事， 沈恩敬（右）與堤真一（左）演出冬季故事。 （天馬行空提供）

《旅與日子》2025/12/12上映

改編自漫畫家的短篇故事，獲2025盧卡諾影展金豹獎。電影敘述一位編劇陷入創作瓶頸，於冬日踏上了一段獨特的旅程。他在一間破舊的民宿中遇到懶散的老闆，兩人一同度過了充滿無常與溫情的日子。沈恩敬與河合優實的精湛表現，配合高田萬作與堤真一的助陣，為這部影片帶來了充滿詩意的氛圍！

沈恩敬夢想能在一片蒼茫的雪景中拍電影，《旅與日子》讓她美夢成真。（天馬行空提供）

《甕靈》2025/12/12上映

本週恐怖電影擔當！故事概念改編自越南的民間傳說「守護靈」，是一恐怖傳說中的「紅衣老婦」將現身大銀幕！故事從一名男子與一對連體嬰姊妹的悲慘人生開始說起：男子先是將她們關進甕裡致死，之後透過邪術、還將她們的靈魂化作自己的守護靈，並以此獲得世代財富超沒天良！整部電影以一種令人毛骨悚然的氛圍做敘事，揭示了不為人知的人性陰暗面，會帶給觀眾帶來無法忘懷的恐怖體驗，看完要收驚！

甕靈

