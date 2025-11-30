動畫導演押井守曝沉迷《異塵餘生4》長達8年！大讚是「理想中的遊戲」

曾執導過《攻殼機動隊》、《機動警察》和《天使之卵》等享譽國際的日本動畫大師押井守，今年作為特別嘉賓出現在《死亡擱淺2》內，變成披薩店長，還和主角山姆有一段彩蛋打戲，讓人印象深刻。而最近，押井守揭開了他對電子遊戲的熱愛，原來他是 Bethesda 開放世界大作《異塵餘生4》（Fallout 4）的超忠實鐵粉。

沒想到知名動畫導演，是該作品的鐵粉。（圖源：Fallout 4）

根據外媒 The Film Stage 訪問，押井守已經持續遊玩《異塵餘生4》長達 8 年的時間。對《異塵餘生4》押井守給出了非常高的評價，甚至直言《異塵餘生4》就是他心目中的「理想遊戲」。他形容這款遊戲彷彿是專門為他量身打造，完全符合他的喜好和審美。雖然他並沒有詳細說明具體的遊玩細節，但該系列核戰後的末日廢土探索、高自由度的沙盒玩法聞名，這種孤寂且充滿哲學意味的世界觀，也確實和押井守不少電影作品中的風格有著異曲同工之妙。

除了對《異塵餘生 4》的熱愛之外，押井守在訪談中也特別提到了另一位日本遊戲界傳奇人物，也就是小島秀夫。他表示自己對小島秀夫的所有作品都抱持著敬意。畢竟，這兩位在不同領域之間的傳奇創作者之間，似乎也有不錯的交情，像是在《死亡擱淺 2》中客串登場，甚至登上小島秀夫的座談會聊起扮演披薩店長的經歷。