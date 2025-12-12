動畫新秀孵育計畫 助攻學生畢製成商業IP

「動畫新秀孵育計畫」成果發表會，主辦單位、學生與動畫公司導師合影。

實踐大學媒體傳達設計學系學生徐柏倫(左起)、張世旻與廖忠霖的動畫作品《超困擾搜查線》，獲得「動畫新秀孵育計畫」支持。

由臺灣當代文化實驗場動畫創作者基地與動畫特效協會共同推動的「動畫新秀孵育計畫」，已經進入第三屆，今年成功媒合7組新秀作品，由7家動畫公司輔導孵育，將學生的畢業製作，開發為具有商業潛力的作品，今天(12)主辦單位特別舉辦成果發表會，分享屬於臺灣本土的動畫IP。

實踐大學媒體傳達設計學系學生張世旻、廖忠霖與徐柏倫的動畫作品《超困擾搜查線》，故事描述受過敏困擾的柴柴刑警阿秋與貓警官夥伴一起執行任務，最初兩人各自受困擾所苦，後來發現困擾也能成為助力，因此利用他們的困擾超能力，成功完成任務。

張世旻說，這原是他的畢業製作，在展覽中獲得夢想動畫公司的青睞，並獲得動畫新秀孵育計畫的支持，便組成3人團隊進入夢想動畫公司實習，實習期間，公司有兩位專案經理人負責幫他們規劃時程，公司並在技術及想法提供支持與資源，讓他收穫良多。

張世旻說，目前透過社群平臺經營IP，最終目的是希望將作品拍成6分半鐘的動畫片，並參加影展，目前雖然實習已經結束，但仍與夢想動畫持續合作，將作品完成。

廖忠霖則表示，進入動畫公司實習發現與在學校製作作業不同，產業完全是商業導向，因此在設計角色IP或故事時，思考的面向是觀眾是否喜歡，不是自己喜歡；另外，在公司實習讓他更瞭解團隊合作的重要性，過去創作都是單打獨鬥，自己解決問題，但組成團隊後，遇到問題有夥伴可以討論，非常不一樣。

徐柏倫說，很開心有機會參與「動畫新秀孵育計畫」，讓他順利進入動畫產業實習，了解產業真實的情況，對未來就業相當有幫助。

動畫特效協會秘書長陳昶安指出，觀察到產業界較缺乏原創內容，而大專校院學生有很多優秀畢業製作則缺乏機會繼續發展，因此3年前推出「動畫新秀孵育計畫」，媒合動畫公司與學生，讓同學將作品帶進動畫公司實習，既可優化作品，也能充實臺灣動畫能量，而加入計畫的團隊，每名學生在4個月的實習期間，各可獲得3萬元的實習津貼，還有動畫公司的資源協助及指導，創造雙贏，也讓夢想成真。

本屆成功媒合7組新秀團隊與7間動畫公司，完成作品包括：《死亡聖母》、《超困擾搜查線》、《人造之子》、《龍與虎》、《沸點？°C》、《今日上映》、《自畫像》，題材涵蓋後末日、諷刺喜劇、廟宇文化、奇幻冒險等，呈現形式跨越 2D、3D、逐格動畫與實拍混和等技術。