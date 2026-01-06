【動畫說時事】中國禁播梁靜茹〈可惜不是你〉 網友酸：對號入座功力太強

梁靜茹的〈可惜不是你〉是經典名曲，13年來在YT累計5174萬播放次數。翻攝自滾石唱片YT





美國1/3突襲委內瑞拉，活擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際高度關注，中國外交部隨即發聲譴責，表態力挺馬杜洛。同時中國部分網友邊討論時事邊狂刷梁靜茹的〈可惜不是你〉，以諧音暗諷「可習不是尼」，不到一天〈可惜不是你〉即遭中國全面禁播。

台灣網友見狀不禁同情，「中國也太可憐」、「對號入座功力太強」，但YouTube播放量反而暴增。由於委內瑞拉與中國長期交好，中國特使日前才率團拜會馬杜洛，未料會面數小時後，美國就將馬杜洛押回紐約受審，從而引發網友熱議。

