【動畫說時事】入冬急凍下探10℃！ 高山飄雪有機會

低溫天氣配圖。李政龍攝





今明兩天（12/12、13）受東北季風影響，天氣偏涼，北部及東北部有明顯降雨，外出記得帶雨具；中南部多雲到晴，日夜溫差大。明晚起大陸冷氣團南下，氣溫走低；週日乾冷空氣南下，各地轉晴。最低溫落在週日晚上到下週一、二清晨，可能降至10度以下，下週二、三氣溫才回升。

氣象專家吳德榮指出，下週初是入冬以來最強冷空氣。週六3500公尺以上高山有機會短暫微量飄雪，但仍需觀察；週二、三起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。

