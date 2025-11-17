【動畫說時事】入秋最強冷空氣南下 苗栗以北清晨恐剩12度

天氣低溫配圖。廖瑞祥攝





東北季風11/17起明顯增強，入秋以來最強冷空氣到，北台灣今夜開始急降溫。桃園以北白天21至24度，入夜後下探19至20度，中南部早晚也僅20多度。晚間水氣增多雨勢更明顯，北海岸與大台北山區有降雨，宜蘭亦有局部大雨發生機率。週二、週三東北季風續影響，中部以北及宜花明顯偏涼，東南部與山區有零星短暫雨。

週四、週五北部東部持續偏涼，週末東北季風稍微再減弱，各地高溫回升但早晚仍較冷。氣象專家吳德榮指迎風面水氣減，苗栗以北清晨將低至12度，提醒民眾注意保暖避免受寒。

