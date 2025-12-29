【動畫說時事】共軍突襲式宣布軍演 吳思瑤：蔣還要取悅中國？

中國解放軍東部戰區公布繞台軍演範圍，要求船機勿入。翻攝新浪網





中國解放軍東部戰區今天（12/29）突然宣布在台灣周邊發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」，並公布演習名稱為「正義使命-2025」演習。中國官媒指出，演習動用陸海空三軍與火箭軍，在台灣海峽及北部、西南、東南、東部海空域進行戰備警巡，奪取綜合制權、要港要域封控、立體懾阻等科目。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，中國此舉粗暴破壞台海與印太區域和平穩定，是對國際法與國際秩序的公然挑戰，我國表達嚴厲譴責。郭雅慧強調，國軍與國安單位已全面掌握相關動態並做好萬全準備，呼籲中國理性自制、停止挑釁行為、共同維護印太和平與安全。

廣告 廣告

民進黨立委吳思瑤直言，中國給蔣萬安的伴手禮？說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板，「還要輕信、取悅中國嗎？」

更多太報報導

【動畫說時事】玉山清晨降雪 合歡山有機會再飄雪

【動畫說時事】「小英男孩」鄭亦麟涉貪起訴 799萬不法金流全曝光

你想不到的職業》馬背上的城市守護者 騎警隊最溫柔的力量