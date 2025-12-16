【動畫說時事】冬至禁忌一次看！嘿咻、熬夜都NG

食藥署召開元宵佳節吃湯圓，闔家歡樂食安全記者會，食藥署長吳秀梅（右二）、組長吳招親（右）示範湯圓製作。廖瑞祥攝





今年冬至時間在12月21日，是北半球黑夜最長、白天最短的一天，古人視為陽氣初始的狀態，甚至比過年還重要的節日。水孟國際命理「小孟老師」提醒，冬至有多項禁忌，包含避免嘿咻、熬夜、晚上外出、與人爭吵，以及嫁出去的媳婦別回娘家。其中吃湯圓一定要吃雙數，象徵幸福圓滿、成雙成對，若吃單數，來年容易孤獨寂寞。

習俗方面，冬至可拜拜祭祖、吃湯圓、水餃、豬腳麵線與年糕，象徵添歲、招財、去穢氣與迎接新氣象。此外，冬至也有送鞋、進補、吃餛飩的傳統，寓意迎接好運與新開始。

更多太報報導

輻射冷卻發威！宜蘭太平山「清晨僅4度」 結霜銀白美景曝光

【動畫說時事】高虹安涉詐領助理費翻盤！二審改判貪污無罪

【動畫說時事】黎智英3項罪名全成立 1/12進行「求情」程序