【動畫說時事】凌晨一點攻堅、三點撤離 美軍抓捕馬杜洛時間軸

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，送往美國受審。翻攝X／美國廣播公司、翻攝Truth Social@realDonaldTrump、路透社





川普下令抓捕委國總統馬杜洛，約150架各式軍機一齊起飛，只用2小時瓦解委內瑞拉政權。美東1/2深夜川普親自批准，下令執行「絕對決心行動」，各式美軍戰機低空掩護潛入。1/3凌晨一點抵委國總統官邸，同時全城斷電陷入一片漆黑，美軍隨即遭遇頑強抵抗。馬杜洛夫婦睡夢中被圍，曾試圖逃入鋼製安全屋，但仍遭三角洲部隊拖出臥室。凌晨三點半任務宣告結束，逮人直升機撤離飛往硫磺島號，任務全程僅耗2小時20分。

馬杜洛隨即押送紐約候審，美軍僅受輕傷無人殉職，川普讚嘆比電影更精彩。委國估算軍民傷亡約40人，居民驚魂未定家園全毀，國家政權一夜之間突變天。

