【動畫說時事】北一女校長親自上場學測應考 網友讚「說到做到」

北一女校長陳智源。翻攝北一女網站





北一女校長陳智源去年9月在開學信中宣布，將與學生並肩作戰，參加115年大學學測。學測於1/19落幕後，他也分享了自己的應考狀況。陳智源表示，數學A「會的都有寫，但會的不多」，自然科題目偏多，幾乎寫不完，不過正確率很高，社會科則寫得相當順利。

他在去年9月1日向全校學生喊話，不要因為性別、年齡或身分而自我設限，希望用行動陪伴學生面對考試。校長親自上場應考引起網友關注，不少人留言大讚他說到做到，也有人希望他銳評五科。

更多太報報導

高雄單車族搭捷運注意！7站全日禁入、票價調整至80元

阿蘇直升機事故！2台灣旅客生死未卜 家屬趕赴熊本

【動畫說時事】阿蘇火山直升機失事 2台灣人觀光失聯