【動畫說時事】《單身即地獄5》金高恩爆紅 網友：這根本不是素人等級！

戀愛實境節目《單身即地獄5》日前開播，女嘉賓金高恩一出場便引起熱議。翻攝自金高恩IG





Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》1/20上線，女來賓金高恩一登場，便以明星級美貌與氣場成為焦點，迅速在網路掀起熱議，網友直呼「這根本不是素人等級！」

金高恩曾在2024年間與K-POP天王G-Dragon傳出緋聞，兩人被目擊同場看球，IG背景照相似，引發討論，後來GD透過公司澄清，僅為有共同好友的親近後輩，否認戀情。

除緋聞外，她的背景同樣吸睛，不僅是韓國前足球國手金鉉洙的女兒，2022年更拿下「韓國小姐」亞軍，在選美圈早已小有名氣，被形容自帶明星光環。節目中金高恩展現高度自信，直言對自己的五官沒有不滿，並坦承過去幾乎沒有空窗期，這番直白發言評價兩極，卻也讓她成為本季最具話題性的來賓。

