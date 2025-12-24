【動畫說時事】夏宇禾再陷親密風波 當街香吻已婚白衣男
曾演出「風水世家」、「一家團圓」等本土劇的女星夏宇禾，過去與Gino交往6年，分手後又與大20歲歌手李聖傑傳出緋聞。今年4月被拍到醉貼李聖傑後曾表示要戒酒，未料上月再被直擊深夜酒局後，與男子親密互動。
據CTWANT報導，夏宇禾酒後靠在一名白衣男子懷中，不僅擁抱調情，還當街互相親吻。這名白衣男子其實已婚，出身地方望族，為留洋歸國的多金富三代，其社群平台常分享與妻小的生活照，形象是好爸爸、好老公。
事實上，該男子今年4、5月就多次被拍到與夏宇禾一同出入酒吧，交情顯然已久。對於與已婚白衣男子的關係，夏宇禾截至目前仍未對外回應。
