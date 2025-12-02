【動畫說時事】外傭狂奔23樓「肉身護嬰」 捨命救人奇蹟生還

一名菲律賓籍幫傭抱嬰狂奔22樓，還不忘開直播提醒宏福苑的居民。翻攝IG/aljazeeraenglish





香港大埔宏福苑惡火奪命逾百，事發時菲傭妮莉莎抱嬰衝下23樓，同時手機直播呼籲鄰居快逃生。見火勢蔓延急撤離卻未聞警報，雙腿發抖險暈倒仍咬牙堅持，事後謙稱僅是自救卻英勇護嬰。另有一名菲傭阿卡拉斯，火場昏迷懷中仍緊護雇主寶寶，送醫搶救目前已經清醒穩定。同在宏福苑的菲傭達達普，則是不顧財物馬上拽童飛奔，一路躲避不斷砸落的天花板。

紐時稱多名外傭傷亡或失聯，香港維園聚會變作哀戚的追思會，逾千同胞垂淚祈禱互求安慰。災後雇主破產恐無力續聘，外傭痛失居所同時焦慮生計，不想失去工作卻又難留香港。

