【動畫說時事】大S逝世週年爆遺產暗戰 小S：造謠的人「心思非常骯髒」

女星大S徐熙媛逝世滿週年，丈夫具俊曄在金寶山為其紀念雕像揭幕，小S感謝姊夫真心愛著姊姊，「不求一切、不貪圖愛以外的東西」。

然而因大S留下龐大遺產，據《鏡週刊》爆料，傳出S媽為了防止具俊曄爭搶遺產，已委請律師團隊協助處理，具俊曄後來也找律師維護自身權益。大S生前財務多由S媽管理，資產遍及海內外，金額可觀，具俊曄也曾在大S過世後說會把自己所有的權利都讓給S媽。此外，兩人曾同住的信義區豪宅仍在大S名下，據傳徐家人也不希望具俊曄繼續住在該處，爭產大戰似乎「暗潮洶湧」。

但隨後S媽否認報導，表示「我痛恨打官司，勞民傷財」，小S則透過經紀人火大回應，造謠的人「心思非常骯髒」。

