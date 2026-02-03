【動畫說時事】大S逝世一週年 具俊曄：下次再見就永遠在一起

大S徐熙媛紀念雕像由具俊曄親自設計，今（2/2）在金寶山揭幕。翻攝李承道臉書





女星大S（徐熙媛）去年2月2日去日本家族旅遊時，因流感併發肺炎病逝。昨天忌日，韓籍丈夫具俊曄與S媽等家人齊聚金寶山墓園，為她舉行紀念雕像揭幕儀式。

具俊曄身穿大S27年前送的咖啡色大衣，並在IG公開手寫信，「熙媛啊，在那裡過得好嗎？會不會冷？會不會熱？哥哥（歐巴）總是掛心著。」紀念雕像以宇宙軌道與9個立方體構成，象徵兩人的「愛情密碼」。具俊曄表示，「九」與自己名字發音相同，是熙媛最珍愛的數字，愛情也在軌道中延續。

具俊曄坦言至今仍覺得一切像夢，每天前往墓園陪伴大S，思念常讓他落淚。他在信末寫下「想妳想到快要死了」，並署名「妳永遠的光頭歐巴」，感動無數網友。

