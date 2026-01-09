【動畫說時事】威力彩開連號但槓龜 1/12頭獎上看4.8億元

威力彩頭獎20.07億一注獨得，在新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出，民眾買彩券後在店內過一下彌勒佛，求取財運。廖瑞祥攝





威力彩1/8晚間開獎，第115000003期號碼出爐，第一區開出07和17，還有25、26和27，最後加上33這六碼，第二區則是開出了03。大家最關心的派彩結果，可惜頭獎還是沒人中，已經連續21期槓龜。獎金持續累積越來越多，彩迷們只能再接再厲。

1/12就是下回開獎日，預估銷售金額破億，人人都想一試手氣。目前頭獎累積上看4.8億，財神爺到底眷顧誰？億萬富翁夢想還有機會。

