【動畫說時事】小煜拋離婚震撼彈！ 曾喊「她是我的女王」

小煜（右）與言言宣布離婚。翻攝yangchiyu IG





棒棒堂成員小煜（楊奇煜）今天（12/8）宣布與妻子言言離婚，兩人其實已在9月結束婚姻。言言曾因外型甜美、身形曼妙，在「無名小站」時代擁有超高知名度，被封為「護理界佐佐木希」。

兩人當初在聚會認識，小煜曾多次高調示愛，對外界宣告「我是她的人，她是我的女王」，而言言對小煜家人相當照顧，也成為他決定在2020年結婚的重要原因。

婚後兩人育有一子，但小煜演藝工作繁忙，經常早出晚歸，言言不堪獨自承受育兒及家庭壓力，最後大吵一架氣得言言離家出走，當時就爆發婚姻危機，後來小煜主動道歉才挽回，如今卻仍離婚收場。

