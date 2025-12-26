【動畫說時事】「小英男孩」鄭亦麟涉貪起訴 799萬不法金流全曝光

「小英男孩」鄭亦麟（深藍衣者）出庭。廖瑞祥攝





前經濟部「綠能科技產業推動中心」副執行長、被稱為「小英男孩」的鄭亦麟，涉嫌收賄198萬元，替業者施壓台電喬饋電容量，另被查出600萬元財產來源不明。遭羈押禁見4個月後，台北地檢署今依貪污等罪，起訴鄭亦麟等6人，並對鄭求處14年以上重刑。

檢方指出，鄭亦麟身居推動國家綠能政策要職，卻利用職務影響力，干預台電供電決策，破壞公平競爭。檢方認定其不法所得，合計799萬4961元，且犯後態度不佳，雖認罪卻否認關聯，毫無悔意。

另認定業者陳健盛、陳冠滔為經營數據中心私利，以198萬元行賄鄭亦麟，檢方依兩人審判中是否坦承犯罪，建請分別判處1年6月或3年6月徒刑，另涉帳載不實罪各求刑8月。

