【動畫說時事】廚餘別再丟垃圾車！這縣市率先補助廚餘機

吳欣岱宣布辭去台灣基進秘書長一職，投入台北市港湖議員選戰。翻攝吳欣岱臉書





中央下令禁廚餘養豬，台中市率先補助購置廚餘機，每台5000元限量一萬台。補助明年元旦正式開跑，憑發票日期認定為基準，受理申請至年底或額滿為止。限今年六月底前設籍台中之市民，機會均等每戶限購一台，但不補助粉碎型與冷凍型。

生物乾燥與混合型皆適用，市長盧秀燕宣布投入5000萬，預估日減兩噸半家戶廢棄物。同步輔導養豬場轉型餵飼料，養豬場續用廚餘須裝監控系統，嚴格把關蒸煮溫度與流程。

更多太報報導

這縣市明年補助「家戶廚餘機」5千元 機型、規定快來看

端出孩子喜歡的菜！台南校園廚餘減量「每天1530公斤」

禁用廚餘養豬期間9場違規 陳駿季嚴令「重罰」：15天不能出售