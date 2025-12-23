【動畫說時事】張文失業2年金流曝光 2024年早預謀！動機釐清中

北捷殺人犯嫌張文購買長短刀，取物的身影。北市警方提供





通緝犯張文涉嫌在北捷隨機砍人致3死，隨後也墜樓身亡。警方追查其金流發現，他早在2023年8月失業，卻仍頻繁自存現金。檢警盤整，張文主要資金來自母親金援。

警方查出，張文最後一筆自存為本月13日跨行存入4000元，扣手續費後為3985元，隨即提領5500元投宿旅館，原計畫住至20日，卻於19日犯案，犯案前帳戶僅剩39元。2023年母親一次匯入45萬元，2023年至2025年間，每3個月再給3萬至6萬元，合計約37萬元。

廣告 廣告

另查出張文自2024年起即有預謀，陸續網購13把刀械，其中3把長刀，及多項攻擊、防護與易燃物品，包含煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐等，顯示其長期準備犯案，相關金流與動機仍持續釐清中。

更多太報報導

余家昶英勇出面遭砍死 余母喊：社會不要再苛責張文父母

張文北捷案敲警鐘！高雄跨年維安升級 警長坐鎮兵推

【動畫說時事】陳方隅三問鄭麗文 擁234億黨產還喊窮？