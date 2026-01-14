【動畫說時事】曾罹僵直性脊椎炎挑戰澳網 網友狂問周董治療關鍵

周杰倫宣布參加澳網「一球大滿貫」比賽。翻攝IG/jaychou





華語天王周杰倫今天（1/14）勇闖澳洲網球公開賽，網友翻出他18歲確診僵直性脊椎炎的病史，曾痛到一次吞12顆止痛藥，也掀起網友也好奇周杰倫如何醫治的。周杰倫當年因病在服兵役時驗退，但多年來透過規律運動維持良好狀態。

多位病友推測，他應長期配合「生物製劑」治療，加上自律生活，才能把發炎指數壓低，恢復到能打大滿貫等級的體能。對於參加澳網，周杰倫表示若幸運獲勝，將把100萬美元獎金全數捐出，他也笑稱「可能連球都碰不到就出局」。

更多太報報導

