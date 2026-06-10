【動畫說時事】林襄馬傑森被拍到了！十指緊扣甜蜜約會曝光

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林襄（左）被週刊拍到與樂天球員馬傑森十指交扣。FB@林襄、樂天桃猿





啦啦隊女神林襄和「樂天桃猿」職棒選手馬傑森，曾在2023年爆出姊弟戀後，戀情見光死。

不過《鏡週刊》報導指出，林襄近日搬新家，被直擊跟馬傑森一同出門，兩人雖刻意低調穿搭掩人耳目，但十指緊扣的互動仍相當甜蜜，引發外界猜測是否舊情復燃，還是只是轉談地下情。

對此，林襄透過經紀人回應，尊重藝人個人交友，不會過度干涉私人生活，也希望外界能給予當事人空間，並多支持她在工作上的表現。

今年4月馬傑森敲出生涯首轟時，林襄第一時間發文祝賀，馬傑森也公開致謝，兩人互動再度引發球迷關注。

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