【動畫說時事】氧氣面罩讓給受困住戶 基隆惡火消防小隊長殉職

基隆市消防局小隊長詹能傑救災殉職，消防局臉書粉絲專頁換黑白照追悼。取自基隆市消防局臉書





基隆市安樂區樂利三街昨晚（1/21）發生嚴重火災，一棟約400戶社區大樓起火，基隆市消防局出動31車、88人搶救。大部分住戶自行逃生，另有約50人由消防人員引導逃出，已知仍有數人死傷。

殉職者為41歲消防小隊長詹能傑，他在第3度進入火場搜索時，發現22歲受困女子仍有呼吸，將自己的氧氣面罩讓給對方，自己卻因濃煙嗆昏失聯，送醫後仍不治，受困女子也不幸身亡。

據了解，詹能傑第2次出火場時，曾提醒同仁屋內雜物與易燃衣物堆積如山，稍有碰撞恐崩塌助燃。初步研判火勢與大量雜物有關，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

詹能傑消防資歷20年，參與多起重大救災行動，曾獲消防署績優救護人員殊榮，專業證照齊全，深受同仁敬重。他座右銘為「現在的成就，是過去的努力」，為守護生命付出最後一刻。

