【動畫說時事】溜滑梯變「禁止畫面」？ 阿公阿嬤不當舉動遭判刑！

溜滑梯。示意照非事發地。取自Pexels





高雄鳳山一處兒童遊戲區，去年8月被民眾發現有72歲蔡姓老翁和67歲黃姓阿婆在溜滑梯下方做出不當行為，家長帶小孩前往時嚇到立刻報警。蔡翁否認不當行為，辯稱只是躺著休息，黃姓阿婆走近向他要錢，但證人與女子皆表示現場情況並非如此。法官認定男子說詞前後矛盾，加上現場為公共空間仍出現不當舉動，因此不採信。

法院審酌後，認為兩人的行為已影響公共場所秩序與觀感，最終分別判處拘役與得易科罰金。蔡翁判拘40天、黃姓阿婆判拘25天，可按日折算罰金。法院也強調兒童遊戲區屬開放公共場域，不當行為恐造成他人觀感不佳、影響社會風氣，案件仍可依法提出上訴。

