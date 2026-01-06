【動畫說時事】「物理GPT的時刻到了」 黃仁勳：AI將推進完全自駕

黃仁勳穿上全黑鱷魚紋亮面皮衣登上美國CES展，再度吸引眾人目光。翻攝NVIDIA YT





2026美國CES消費展在賭城登場，搶在超微蘇姿丰登台演講前，輝達黃仁勳揭示「物理GPT的時刻到了」。一身皮衣亮相，現場投影片當機他幽默化解，指人工智慧跨入物理實體世界。輝達同步發表Alpamayo家族，鎖定自駕車與機器人領域，宣告回防實體AI戰場。

Alpamayo具備百億參數鏈，邏輯判斷更貼近人類思維，舉例自駕車能解讀交通複雜情境，號誌故障仍可自主應對決策，確保行車安全。黃仁勳表示2026非常不可思議，未來車輛都將實現完全自動化。

更多太報報導

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！3奈米六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術