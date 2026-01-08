【動畫說時事】被抓包賣「簡體作業袋」 小北百貨火速道歉

小北百貨販售中國製作業袋，卻將內附的簡體字卡片原封不動一同上架。翻攝自蝦皮





小北百貨被網友發現販售的「國小作業防水袋」上，竟印有簡體字與羅馬拼音，引發大批網友反感與抵制。貼文指出文教類產品用簡體字「很不專業」，不少家長批評「小孩正在學習階段，簡體字真的不行」。

面對爭議延燒，小北百貨第一時間回應，承認該商品確實在門市販售，並立即通知全台194家門市下架相關產品，同步全面檢查所有文教類商品。小北百貨強調，未來將加強審核與管理流程，避免類似情形再發生，也感謝各界提醒與指導。

小北的迅速危機處理引來超過6萬人按讚，網友盛讚「願意改的都支持」，甚至稱其為「企業作文比賽第一名」。

更多太報報導

綠委憂代孕審查淪「過水」！ 劉建國妙回：我們在八樓「水要淹過機會不大」

【動畫說時事】F-16V夜航驚傳墜海 空軍無法證實是否成功跳傘

【動畫說時事】入冬最凍寒潮襲台 清晨恐跌破5度！