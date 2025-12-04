【動畫說時事】被指完成「無人演唱會」 濱崎步一句話霸氣回應

濱崎步29日仍完成上海演場會演出，只是台下1萬4千個座位上沒有觀眾。翻攝自a.you IG





日本天后濱崎步原定在上海舉辦大型演場會，卻在前一天被中國官方無預警取消，外界質疑是中日關係緊張所致，然而她仍敬業站上舞台，面對空無一人的座位唱完整場，事後在社群發舞台照片並寫下「我會不斷前進，因為我是濱崎步」。

中國對外駁斥絕無「無人音樂會」之後，又引發中日網路論戰，更有自稱是演唱會攝影師賴宗隆跳出來說照片是自己偷拍的彩排照片，指濱崎步誤導外界向大眾道歉。濱崎步恩師松浦勝人怒斥中國作法「像殺雞儆猴般令人恐懼」，濱崎步的專屬美容師高橋美香也還原現場，心疼她在台下沒有觀眾的情況下，含淚站上升降台完成整場表演。

