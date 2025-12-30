【動畫說時事】跨年天氣看這！入冬最強冷氣團報到

低溫天氣配圖。李政龍攝





今天（12/30）東北季風增強，北部氣溫略降，高溫約20至21度，苗栗以北及花東有局部降雨，基隆北海岸與大台北山區有大雨機率，明天（12/31）北台灣降雨將更明顯。氣象署指出，今天迎風面降雨為主，其他地區多雲到晴，北部感受稍涼，中南部及花東仍偏溫暖，各地早晚低溫約15至18度，離島氣溫約14至21度。

氣象專家吳德榮表示，週四（1/1）起強冷空氣南下，越晚越冷，週五至週日（1/2至1/4）將迎來入冬首波強烈大陸冷氣團，平地最低溫恐降至7度以下。週末天氣轉晴穩定，零度線降至約1,500公尺，高山仍有零星飄雪機率，低海拔僅可能出現霧淞或冰霰。

更多太報報導

流感再增4死！低溫＋聚會恐引爆流感 疾管署估：最快2週進流行期

全球暖化持續！今年成史上第2高溫年 7月雨量創74年新高

【動畫說時事】共軍突襲式宣布軍演 吳思瑤：蔣還要取悅中國？