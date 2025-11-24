【動畫說時事】週休三日有望？ 勞動部這樣說

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部、交通部、衛生福利部就「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」進行專題報告並，勞動部長洪申翰備詢。李政龍攝





有網友在公共政策網路參與平台提議「週休三日」，已獲5768人連署。勞動部長洪申翰回應，勞動部近年調升最低工資，鼓勵工會簽訂團協，其中一個目的是緩解勞工依賴加班拉高收入的壓力，讓工時能回到較合理的狀態，建立更有彈性的工時保障。

至於兩年前連署曾被評估「不具備條件」，他說如今需重新檢視，因為產業狀況、勞動市場環境與民意可能都在改變，工時制度涉及各方權益。強調政府目前沒有推動計畫，也無補貼方案，先把各界意見聽完再談後續評估。

