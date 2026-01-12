【動畫說時事】金球紅毯星光閃耀 珍娜奧特嘉兩側挖空超辣！
第83屆金球獎今天舉行，紅毯上星光熠熠，珍妮佛勞倫斯穿著Givenchy訂製禮服，透明薄紗搭配立體刺繡，彷彿花朵盛開於身，珍妮佛羅培茲以裸色薄紗與深咖啡刺繡禮服亮相，再度展現曼妙曲線，BLACKPINK成員Lisa身著薄紗裙同樣吸睛，紅毯星光與性感兼具。
珍娜奧特嘉以軍裝為靈感，兩側挖空添加性感風情，艾瑪史東以電影《暴蜂尼亞》入圍音樂喜劇類最佳女主角，阿曼達塞佛瑞以電影《安李的遺囑》入圍音樂喜劇類最佳女主角。
