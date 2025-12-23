【動畫說時事】陳方隅三問鄭麗文 擁234億黨產還喊窮？

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝





鄭麗文赴東吳大學談改革，開放問好問滿與學生互動，竟嗆提問教授無腦都看三民自。陳方隅教授回擊勿消費舊夥伴，昔日反抗威權今立場丕變，抹滅民主歷程實在不厚道。批評答非所問把學生當笨蛋，討論公共事務卻被貼標籤，質疑此舉非政黨應有榜樣。

喊窮卻擁234億資產居冠，年改政策甚至不利年輕人，昔批殘暴今立場卻髮夾彎。陳方隅再質疑阻擋軍購，黨員赴中恐涉紅色資本，也未見國安疑慮之回應，黨內涉貪與黑道背景眾多，辱罵師生實際上重傷國民黨，盼能就事論事做理性交流。

