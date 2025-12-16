【動畫說時事】高虹安涉詐領助理費翻盤！二審改判貪污無罪

高虹安貪污案高院開庭。廖瑞祥攝





新竹市長高虹安涉詐領46萬元助理費遭起訴貪污罪，一審認定詐領金額縮至11萬餘元，仍判刑7年4月並遭停職。案件上訴二審後，今天（12/16）貪污部分逆轉改判無罪，改依偽造文書罪輕判6月，得易科罰金約18萬元，檢方仍可上訴。

同案4名助理中，行政主任「小兔」黃惠玟判4月，認罪的前高辦主任陳奐宇獲判2月，不認罪的前高辦公關主任王郁文獲判3月，均可易科罰金並緩刑；一審無罪的陳昱愷，二審仍維持無罪。

依《地方制度法》，高虹安因改判非貪污罪名，依法不需停職，外界認為她可望重返新竹市長職務，但另涉誣告案二審被判6月有期徒刑，仍在最高法院審理中。

