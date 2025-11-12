【動畫說時事】鳳凰暴雨灌宜蘭蘇澳 飯店B1整排車慘「泡湯」

宜蘭縣蘇澳等地淹水。取自蘇澳鎮公所臉書





睽違58年，台灣再度迎來11月自西南部登陸的颱風，雖然昨天（11/11）輕度颱風「鳳凰」未登陸，但在東北季風共伴效應下，宜蘭成為暴雨重災區，蘇澳等地已經水淹一片，各地災情不斷。宜蘭縣政府宣布今天（11/12）停班停課。

蘇澳當地知名的溫泉飯店地下停車場全被泥水淹沒，現場2、30台車全「泡湯」。住客表示，原本想在水淹進來之前把車開出去，但被飯店人員阻止才未撤車。在地人留言說，「開出去絕對在路上拋錨」、「飯店這樣應該是對你們最安全的決定」。

蘇澳多處積水達到成人腰部甚至肩膀，鎮公所已向軍方提出救災申請，國軍AAV7兩棲突擊車與橡皮艇支援救災，協助受困居民和飯店受困住客撤離。

