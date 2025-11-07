【動畫說時事】鳳凰颱風急轉北襲！ 下週暴風豪雨恐橫掃全台

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽(左圖)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後模擬路徑更加分散，「不確定性」擴大。最新美國(GEFS)模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離(右圖)。取自「洩天機教室」／weathernerds





今天（11/7）是二十四節氣中的「立冬」，但天氣仍偏暖。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風將於下週一（11/10）通過菲律賓進入南海，並可能在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。

下週二、三鳳凰恐挾帶「暴風及大量降雨」，風雨分布仍有變數。下週四白天起，颱風減弱遠離，天氣才會逐步好轉。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月生成，強度與路徑都屬「罕見個例」，尤其從台灣西部一路北上極為少見，顯示氣候變遷正在改變颱風生成與發展的模式。

